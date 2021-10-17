В Кабо-Верде началось голосование на президентских выборах

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Кабо-Верде - островном государстве, расположенном в Атлантическом океане у побережья Западной Африки. Об этом сообщил ТАСС сотрудник посольства РФ в Республике Кабо-Верде.

"Выборы проходят в спокойной обстановке, информация о каких-либо инцидентах не поступала", - отметил российский дипломат. Он добавил, что люди в Кабо-Верде в своем большинстве не одобряют агрессивных митингов.

За пост главы государства борются семь кандидатов. Фаворитами, по мнению южноафриканской радиостанции SABC, являются два бывших премьер-министра страны Жозе Мария Невеш и Карлуш Вейга. 60-летний Невеш представляет крупнейшую оппозиционную Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), 72-летний Вейга - имеющую большинство в парламенте партию "Движение за демократию". Нынешний президент страны Жоржи Карлуш Фонсека не выставлял свою кандидатуру, так как уже дважды избирался главой государства, а действующая конституция не допускает избрания на третий срок.

Избирательная комиссия объявила, что первые данные о результатах голосования будут опубликованы еще до конца текущего дня. В случае, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов плюс один, второй тур выборов с участием двух политиков, показавших лучшие результаты, состоится 31 октября.

Экономические трудности

Голосование происходит в момент, когда Кабо-Верде выходит из пандемии, которая нанесла тяжелый удар по национальной экономике из-за сокращения потока туристов. На туристический сектор приходится четверть ВВП страны. В минувшем году по причине закрытия многочисленных отелей и курортных комплексов ВВП сократился на 14,4%. Падение деловой активности сопровождается ростом инфляции. Так, с начала сентября цены на электроэнергию и водопроводную воду увеличились на 37%.

Выступая в минувшем июле в парламенте, заместитель премьер-министра и глава Минфина Олаву Авелину Гарсия Коррейа заявил, что никогда в истории страны не было столь сложного экономического положения. Страна одновременно проходит через экономический, финансовый и бюджетный кризисы, подчеркнул он.

Республика Кабо-Верде входит в группу африканских стран со средним достатком населения. Так, только 7% граждан страны живет ниже уровня бедности, который установлен Всемирным банком в размере суточного дохода в 1 доллар. Страна состоит из 10 крупных и восьми мелких островов, из которых девять являются обитаемыми. Население государства достигает, согласно последним данным ООН, 563 тыс. человек. Половина из них живет на крупнейшем острове Сантьягу, где находится и столица страны, город Прая. Еще около 700 тыс. граждан республики живут за ее пределами, в первую очередь в странах Евросоюза и США, однако в списки избирателей из них внесены лишь 57 тыс.

Кабо-Верде является парламентской республикой. Премьер-министр, который назначается главой государства после консультаций с парламентом, имеет широкие исполнительные полномочия. В свою очередь президент выступает в качестве верховного арбитра при спорах между различными ветвями власти и является верховным главнокомандующим. Срок действия президентского мандата составляет пять лет.