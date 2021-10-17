В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут начать в течение недели

ТЕГЕРАН, 17 октября. /ТАСС/. Иранское правительство может в течение недели начать переговоры по ядерной сделке. Об этом написал в воскресенье в Twitter депутат Меджлиса (парламент) Ирана Бехруз Мохебби Наджм Абади.

"По словам нашего министра иностранных дел [Хосейна Амира Абдоллахияна], влиятельные страны мира обратили особое внимание на закон по принятию стратегических мер для отмены санкций. Все они получили серьезное и четкое послание, - отметил он. - Обладая таким мощным инструментом, правительство на этой неделе [рабочая неделя в Иране начинается в субботу] начнет переговоры".

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить темпы обогащения урана. Закон обязал правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Также власти страны должны в течение года ввести в эксплуатацию по 1 тыс. дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель. По словам президента страны Эбрахима Раиси, Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс приведет к снятию санкций с Ирана.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.