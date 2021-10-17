СМИ: убийца британского депутата заранее спланировал нападение

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина, убивший в пятницу британского парламентария Дэвида Амесса, заранее спланировал нападение на свою жертву. Как сообщила в воскресенье газета Mail On Sunday со ссылкой на источники в британских спецслужбах, он за неделю записался на прием к депутату, узнав о том, что тот посетит английский город Ли-он-Си (графство Эссекс) в своем избирательном округе, а затем отправился туда на поезде из Лондона.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили, что "мотивы преступления потенциально связаны с исламским экстремизмом", и объявили нападение на депутата терактом. Его расследованием совместно занимаются контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, полиция графства Эссекс и отдел специальных полицейских операций Восточной Англии.

В полиции полагают, что 25-летний гражданин Великобритании сомалийского происхождения Али Харби Али действовал в одиночку. По данным газеты The Times, ссылающейся на источники в британском правительстве, преступник не находился под наблюдением спецслужб, однако несколько лет назад привлек к себе внимание полиции, так как высказывал радикальные взгляды. Издание пишет, что тогда кто-то из знакомых Али Харби Али сообщил о его воззрениях в государственную службу Prevent, созданную в целях борьбы с радикализацией "уязвимых лиц" и предотвращения терактов. Участие в программах Prevent является добровольным, и в настоящий момент неизвестно, проходил ли какую-нибудь из них преступник.

Как пишет The Times, в британских спецслужбах полагают, что преступник мог стать радикалом самостоятельно, изучая доступные в интернете материалы, а не под влиянием какого-либо конкретного лица или группы лиц, занимающихся вербовкой будущих террористов. Там также опасаются, что убийство парламентария может подтолкнуть других экстремистов-одиночек к совершению нападений на видных общественных деятелей.

В воскресенье издание сообщило, что отцом убийцы является живущий в Лондоне бывший советник премьер-министра Сомали. Издание также пишет, что преступник несколько лет назад привлек к себе внимание полиции, так как высказывал радикальные взгляды. "Я травмирован произошедшим. Я не ожидал ничего подобного и даже не мог себе такого представить", - заявил изданию отец убийцы Харби Али Куллане. 25-летнего мужчину, задержанного после нападения на Амесса, по данным Скотленд-Ярда, зовут Али Харби Али. Он является гражданином Великобритании.

Как пишет Mail On Sunday, молодой человек проживал в дорогом и престижном районе британской столицы. В субботу полиция провела обыски по трем лондонским адресам, где жил или бывал преступник.

Нападения на парламентариев

Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в пятницу в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии. 69-летний парламентарий получил 17 ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики. Убийца ожидал прибытия полиции на месте преступления и не пытался скрыться или оказать сопротивление правоохранителям.

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 гг. были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны.