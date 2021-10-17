Боевые самолеты Израиля и семи стран участвуют в авиаучениях Blue Flag

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Военно-воздушные силы Израиля и боевые самолеты из семи стран - Германии, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Греции и США принимают участие в авиаучениях Blue Flag, начавшихся в воскресенье на авиабазе Увда на юге еврейского государства. Об этом сообщил ТАСС представитель армейской пресс-службы.

"Учения Blue Flag начались сегодня. Они проводятся на авиабазе Увда с участием ВВС Израиля и семи военно-воздушных сил из разных стран мира", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос. В пресс-службе уточнили, что в маневрах, которые проводятся в Израиле каждые два года с 2013 года, на этот раз участвуют самолеты из Германии, Италии, Великобритании, Франции, Индии, Греции и США.

"Blue Flag 2021 - крупнейшие и самые передовые воздушные учения в Израиле за всю историю", - отметили военные. "Цель учений - укрепить стратегическое международное сотрудничество посредством обмена опытом и знаниями в интеграции самолетов четвертого и пятого поколений в сложные эксплуатационные сценарии с акцентом на расширение оперативных возможностей", - указали в пресс-службе.

В ходе маневров, которые продлятся до 28 октября, "будут отрабатываться боевые действия "воздух - воздух" и "воздух - земля", устранение угрозы зенитно-ракетных комплексов и различные сценарии действий на территории противника", сообщили в израильской армии. "Учения дают возможность проводить совместные учебные тактические вылеты против разнообразных угроз с использованием передовых технологий", - добавили военные.

"Проведение международных учений в нынешних условиях при одновременном продолжении нашей открытой и тайной оперативной деятельности на всех фронтах имеет первостепенное стратегическое значение и оказывает большое влияние на израильские ВВС, Армию обороны Израиля и Государство Израиль", - распространила армейская пресс-служба комментарий командующего ВВС Израиля Амикама Норкина.