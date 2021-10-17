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Кризис в Сирии
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Комитет Сирии приступит в Женеве к разработке проекта конституционной реформы

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен дал понять, что шестой раунд заседания малой группы Конституционного комитета Сирии продлится неделю
Cпецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Описание
Cпецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен
© Russian Foreign Ministry Press Service via AP

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступит 18 октября в Женеве к разработке проекта конституционной реформы страны. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Два сопредседателя группы согласились, что мы не только займемся подготовкой конституционной реформы, но мы также начнем разработку проекта конституционной реформы", - отметил он. "На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии", - констатировал спецпосланник.

Педерсен провел в женевской штаб-квартире ООН встречи с сопредседателями ККС Ахмедом Кузбари (от правительства) и Хади аль-Бахра (от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам), а также с 15 членами комитета от гражданского общества. "Все эти встречи были очень хорошими", - сказал спецпосланник. По его словам, дискуссии "были серьезными и откровенными", и все их участники проявили приверженность ранее согласованным принципам совместной работы. "Надеюсь, что мы сможем продолжить встречу в том же духе", - отметил он.

Спецпосланник дал понять, что шестой раунд заседания малой группы ККС продлится неделю. Он пообещал вновь встретиться с прессой "к концу недели" и рассказать, достигнут ли прогресс. В ходе шестого раунда предполагается обсудить конституционные принципы и затем приступить к обсуждению проекта сирийской конституции.

Педерсен заявил, что не знает, сколько заседаний малой группы потребуется для завершения работы. "Мы посмотрим, как будет проходить встреча на этой неделе", - сказал эмиссар ООН. Он сообщил, что в дальнейшем состоятся также встречи ККС в полном составе.

Пятый раунд заседаний малой (редакционной) группы Конституционного комитета Сирии состоялся в январе и закончился безрезультатно. Малая группа ККС состоит из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества). Всего в состав комитета входят 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.

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