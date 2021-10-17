В ДНР сообщили о повреждении электроподстанции в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Электрическая подстанция в окрестностях населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела снова повреждена подстанция "Раздольная", обеспечивающая электричеством несколько населенных пунктов Ясиноватского района. Обстрел продолжается. Жителей населенного пункта Верхнеторецкое просим соблюдать осторожность", - цитирует Шевченко Донецкое агентство новостей.

Жители поселков Верхнеторецкое и Красный Партизан, как уточняет агентство, в результате обстрела остались без электроэнергии. Огонь велся вечером из крупнокалиберных пулеметов.

По данным агентства, оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.

20 сентября Шевченко также сообщал о повреждении "Раздольной" в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Тогда были обесточены часть поселка Красный Партизан, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка. Энергоснабжение удалось восстановить примерно за сутки.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.