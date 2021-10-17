В Северной Македонии продлят голосование на местных выборах из-за технических проблем

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Северной Македонии приняла решение продлить голосование на выборах в органы местного самоуправления на некоторых избирательных участках по техническим причинам. Об этом сообщил в воскресенье председатель ГИК Александр Даштевски.

"Сообщаем, что предвыборная тишина продлится до тех пор, пока не состоится голосование и после 19:00 (20:00 мск - прим. ТАСС) с тем, чтобы дать возможность проголосовать всем избирателям, пришедшим на избирательные участки", - отметил Даштевски.

Как он уточнил, это решение принято в связи с возникшими проблемами с аппаратурой для идентификации личностей избирателей, из-за чего на некоторых участках скопились очереди. Голосование на них продлится до тех пор, пока последний избиратель, находившийся в очереди на момент официального закрытия участка, не отдаст свой голос. При этом граждане, пришедшие после 19:00, допускаться к голосованию не будут.

По состоянию на 17:00 (18:00 мск) явка избирателей составила 41,39%.

Других инцидентов в ходе голосования на муниципальных выборах в Северной Македонии не зафиксировано.