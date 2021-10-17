В местных выборах в Эстонии приняли участие более 54% избирателей

ТАЛЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Более 54% избирателей проголосовали на выборах в органы местного самоуправления Эстонии, которые прошли в воскресенье. Об этом сообщила Государственная служба по организации выборов.

По ее информации, явка составила 54,8%, что превышает уровень явки на прошлых выборах в местные самоуправления в 2017 году, когда проголосовали 53,3% избирателей. Накануне в Эстонии завершилось досрочное и электронное голосование на муниципальных выборах, в котором приняли участие 39,6% избирателей.

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза (ЕС), но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Избиратель мог отдать свой голос на любом из 448 избирательных участков в своем городе или волости. Участки были открыты с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск). В выборах принимали участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотировались 10 029 кандидатов.