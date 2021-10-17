Второй тур муниципальных выборов в Италии проходит при низкой явке

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Менее 30% избирателей проголосовали в итальянских городах во втором туре муниципальных выборов. Как сообщает в воскресенье МВД республики, исполняющее функции избиркома, к 19:00 (20:00 мск) проголосовали в среднем 28%.

В первом туре две недели назад к этому часу проголосовали чуть более 33%. При этом общая явка по итогам голосования едва превысила 50%. Второй тур проходит более чем в 60 городах с населением более 15 тыс. человек, в которых в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Голосование продлится в понедельник с 07:00 до 15:00 (с 08:00 до 16:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. По итогам этого голосования должны определиться мэры в Риме, Турине, Триесте и еще почти двух десятках административных центров провинций.