В МВД Северной Македонии рассказали, как прошли выборы в органы местного самоуправления

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Выборы в органы местного самоуправления в Северной Македонии прошли в спокойной атмосфере. Об этом заявил в воскресенье после закрытия всех избирательных участков в стране министр внутренних дел республики Оливер Спасовски.

"У нас был спокойный день выборов, граждане продемонстрировали свою зрелость и ответственность за решения в отношении нашей страны, - отметил Спасовски. - Выборы прошли в спокойной и справедливой атмосфере, как и подобает любой демократической стране".

По словам министра, МВД не зарегистрировало существенных нарушений общественного порядка и процесса волеизъявления граждан.

Большинство избирательных участков закрылось в 19:00 по местному времени (20:00 мск), в то время как на некоторых пунктах в связи с техническими проблемами с аппаратурой для биометрической идентификации избирателей возникли очереди, и избирком принял решение о продлении голосования до 19:30 (20:30 мск).

В настоящее время идет подсчет голосов избирателей. Предварительные итоги муниципальных выборов в Северной Македонии будут объявлены в воскресенье поздно вечером либо в понедельник.