Руководство "Союза за спасение Румынии" утвердило состав и программу будущего кабмина

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Политический комитет партии "Союз за спасение Румынии" (ССР) одобрил состав будущего правительства страны и его программу, которые должны быть утверждены парламентом Румынии. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook представитель ССР по печати Йонуц Моштяну.

Согласно опубликованному списку, в правительстве ССР премьер-министром станет председатель партии Дачиан Чолош, пост министра иностранных дел займет Дан Барна, министра финансов - Драгош Пыслару, министра внутренних дел - Алин Стойка, министра юстиции - Стелиан Ион, министра развития, общественных работ и администрации - Йонуц Моштяну.

Программа ориентирована, главным образом, на преодоление санитарного кризиса, меры в связи с повышением цен на энергоносители и выполнение Национального плана восстановления и устойчивости Румынии в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU). Документ включает, в частности, так называемый Национальный пакт вакцинации, который предусматривает разрыв трудового соглашения с лицами, которые на работе вступают в контакт с широким кругом людей и отказываются использовать сертификат о вакцинации, а также санкции для медиков, которые высказываются в СМИ против вакцинации.

Назначенный премьер-министр Чолош в понедельник внесет список министров и программу для утверждения в парламент. "Мы переживаем системный кризис, потому что никто не верит ни одному слову политиков, - написал он в воскресенье в Facebook. - Сейчас однопартийное правительство может быть путем к выходу из кризиса".

В результате вспыхнувшего в Румынии в начале сентября политического кризиса правительству Флорина Кыцу 5 октября был вынесен вотум недоверия по инициативе входившего в правоцентристскую правящую коалицию ССР и при поддержке оппозиционных Социал-демократической партии и Альянса за единство румын. Президент Клаус Йоханнис поручил сформировать новое правительство лидеру ССР Дачиану Чолошу. Попытки последнего восстановить прежнюю коалицию в составе Национал-либеральной партии (НЛП), ССР и Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) провалились из-за отказа либералов, после чего Чолош сообщил, что ССР сформирует однопартийное правительство меньшинства. Поскольку для утверждения правительства в парламенте нужно 234 голоса, а ССР располагает лишь 80, Чолош заявил, что рассчитывает на поддержку парламентариев от НЛП и ДСВР с целью вывода Румынии из кризиса.