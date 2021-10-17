Выборы в непризнанном Косове прошли при высокой явке сербского населения

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Местные выборы в непризнанном Косове прошли в воскресенье при высокой явке сербского населения. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Выборы проходили в 38 муниципалитетах, в том числе в 10 муниципалитетах с сербским национальным большинством, отмечает агентство. При этом Сербы выставили своих кандидатов в 11 муниципалитетах. Правом голоса в Косово и Метохии обладают 1,88 млн жителей, в том числе около 100 тыс. сербов.

По данным Tanjug, избирательные пункты закрылись в 19:00 (20:00 мск) по местному времени. Агентство подчеркивает, что в населенных сербами муниципалитетах зафиксирована самая высокая явка населения - от 64% до 83%. Средняя явка по Косову и Метохии составила 42,85%. В сербских муниципалитетах нарушений не зафиксировано, в албанских муниципалитетах Клокот и Малишево прошли задержания за дачу взяток и подкуп избирателей.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Как заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за последний месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.