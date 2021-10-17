Зеленский отправит в Венецианскую комиссию закон об олигархах после того, как подпишет его

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию после того, как подпишет его.

"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии господином [Джанни] Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не закон. Мало того, что он не прошел второе чтение, он не был подписан президентом Украины. То есть он хотел бы, и это его прямая речь, увидеть законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы", - заявил Зеленский в воскресенье в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом он заверил, что "Украина отправит на рассмотрение Венецианской комиссии законопроект, который будет подписан президентом".

Законопроект об олигархах Рада приняла в первом чтении 1 июля. Согласно документу, решение о признании гражданина олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета. Но в начале сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила тогдашнему спикеру Рады Дмитрию Разумкову направить данный законопроект в Венецианскую комиссию. Денисова считает, что "его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина".

Позже стало известно, что Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о деолигархизации после 15 декабря. Кроме этого, Венецианская комиссия настаивает на том, чтобы не рассматривать законопроект об олигархах, пока не будет готово заключение комиссии. Президентская фракция "Слуга народа", которая составляет большинство в Раде, не стала дожидаться выводов Венецианской комиссии и 23 сентября приняла законопроект во втором чтении и, как утверждает оппозиция, с грубым нарушением регламента Рады. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении 10 лет.