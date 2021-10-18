Норвегия заявила о готовности содействовать диалогу между властями и оппозицией Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 октября. /ТАСС/. Власти Норвегии продолжают считать переговоры единственно возможным решением для урегулирования кризиса в Венесуэле. Как сообщил в воскресенье МИД скандинавского государства, в Осло намерены добиваться возобновления диалога между правительством и оппозицией карибского государства.

"Норвегия по-прежнему убеждена, что переговоры являются единственным решением для Венесуэлы. Мы продолжим работу для того, чтобы стороны как можно скорее продолжили свои важные усилия за столом переговоров в целях обеспечения всеобъемлющего политического решения на благо венесуэльского народа", - говорится в сообщении в Twitter дипведомства.

В субботу правительство Венесуэлы заявило о приостановке переговоров с оппозицией из-за экстрадиции венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США. Каракас назвал его экстрадицию похищением и нарушением прав человека и объявил о приостановке переговоров с оппозицией. Кроме того, из-под домашнего ареста в тюрьму были переведены менеджеры компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

В воскресенье оппозиция призвала власти возобновить переговоры в Мехико после того, как представители правительства президента Николаса Мадуро не явились для участия в очередном раунде диалога.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту им. Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что у Сааба был дипломатический паспорт и он обладал статусом специального посланника.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.