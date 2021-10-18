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Telegraph: убийца британского депутата не выбирал в качестве цели конкретного политика

Издание пишет, что Дэвид Амесс мог быть выбран наугад или просто потому, что преступник увидел объявление о готовящейся встрече депутата с избирателями и смог записаться к нему на прием

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Британский парламентарий Дэвид Амесс мог стать случайной жертвой террориста, который не ставил себе целью убить конкретного политика. Как сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета The Telegraph, предварительные данные расследования указывают на то, что 25-летний Али Харби Али рассматривал варианты покушения на представителей нескольких партий, придерживавшихся разных политических взглядов.

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Издание пишет, что Амесс мог быть выбран наугад или просто потому, что преступник увидел объявление о готовящейся встрече депутата с избирателями и смог записаться к нему на прием. Ранее британские СМИ высказывали предположения, что убийство Амесса может быть связано с тем, что он был глубоко верующим и социально консервативным католиком, а также членом правящей партии тори.

"Ему просто не повезло, - заявил источник издания в британском правительстве. - Он стал жертвой преступника не из-за того, что принадлежал к своей партии. Дэвида Амесса не выбирали в качестве цели специально".

В полиции считают, что "мотивы преступления потенциально связаны с исламским экстремизмом", и объявили нападение на депутата терактом, совершенным одиночкой. Расследованием преступления совместно занимаются контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, полиция графства Эссекс и отдел специальных полицейских операций Восточной Англии. По данным газеты The Times, ссылающейся на источники в британском правительстве, преступник не находился под наблюдением спецслужб, однако несколько лет назад привлек к себе внимание полиции, так как высказывал радикальные взгляды.

Обыски в Лондоне

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что по делу об убийстве Амесса проводятся обыски по трем лондонским адресам, в том числе в двух квартирах на востоке столицы. По данным телеканал Sky News, следствие изучает данные с телефона и компьютера задержанного.

Как убедился корреспондент ТАСС, с вечера пятницы по вечер воскресенья полицейские проводили обыск в частном доме на северо-западе Лондона, где предположительно проживал преступник. Перед зданием был установлен полицейский навес и несли вахту пять журналистов. Жильцы соседних домов по-разному реагировали на происходящее. Одни с явным неодобрением относились к ажиотажу, а другие с интересом следили за нехарактерным оживлением на обычно очень тихой улочке, неподалеку от которой живут лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер и член его теневого кабинета Эд Милибэнд, который в прошлом сам был главой лейбористов.

"Он [убийца] здесь даже не жил, тут жили его родственники", - сказала корреспонденту ТАСС местная жительница, которой явно пришлась не по душе активность журналистов.

Однако, по данным The Times, преступник в последнее время проживал именно у родных отца на севере Лондона. Ранее издание сообщило, что он является сыном переехавшего в Великобританию около 30 лет назад экс-советника одного из премьер-министров Сомали. Сам убийца является гражданином Соединенного Королевства и родился в Лондоне.

Нападения на парламентариев

Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в пятницу в ходе встречи с избирателями в церкви города Ли-он-Си в Восточной Англии. 69-летний парламентарий получил 17 ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики. Убийца ожидал прибытия полиции на месте преступления и не пытался скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 годах были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны, однако в настоящий момент в МВД королевства обсуждают различные способы усиления мер обеспечения безопасности членов парламента.

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