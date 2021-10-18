Среди похищенных в Гаити миссионеров находятся пятеро детей

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американская благотворительная организация Christian Aid Ministries сообщила, что 16 октября в Гаити были похищены ее сотрудники вместе с семьями - 17 человек, в том числе пять несовершеннолетних.

"Мы призываем срочно помолиться за группу сотрудников Christian Aid Ministries, которые были похищены во время поездки в приют 16 октября. <...> Группа из 16 граждан США и одного канадца включала пять мужчин, семь женщин и пять детей", - отмечается в распространенном в воскресенье заявлении Christian Aid Ministries.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства США сообщило, что американские власти осведомлены о случившемся. Как передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника США высокого ранга, американские власти не знают, где сейчас находятся миссионеры. По его словам, Федеральное бюро расследований и Госдепартамент работают без перерыва для освобождения граждан.

По данным газеты The New York Times, христианских миссионеров похитили в столице Гаити, когда они на автобусе ехали в аэропорт. Часть миссионеров должна была отправиться из воздушной гавани в другую часть Гаити. CNN утверждает, что один из миссионеров успел сообщить о произошедшем в одном из мессенджеров.

В ночь на 7 июля был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Спустя несколько недель в результате землетрясения погибли более 2,2 тыс. гаитян. На этом фоне агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в стране.