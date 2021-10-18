WP: некоторые союзники США настороженно относятся к внешней политике Байдена

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Руководство ряда государств, входящих в число союзников Вашингтона, отчасти настороженно относится к внешнеполитическому курсу, который проводит администрация президента США Джо Байдена, и его результатам. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Washington Post с выдержками из интервью с рядом официальных лиц.

После беспорядочного выхода из Афганистана и дипломатических трений с Францией кажется, что связи Америки со многими из самых надежных союзников ослабевают, констатирует издание. По его информации, менее чем за год пребывания Байдена у власти среди многих его политических противников в стране и даже среди некоторых друзей сложилось мнение, что президент подорвал доверие к США и те самые отношения и ведущую роль страны в мире, которые он обещал восстановить после правления предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

"Нельзя отрицать, что Америка вернулась", - отметил в интервью президент Латвии Эгилс Левитс. Вместе с тем, по его словам, "в чем-то она вернулась в большей степени, в чем-то - в меньшей".

"Потеря доверия [к США] совершенно преувеличена", - добавил чиновник из европейского государства, имя которого не уточняется. "Сейчас это стало клише во внутриполитических спорах", - добавил он. По словам данного официального лица, доверие к администрации Байдена в итоге будет зависеть от того, "что он сможет сделать, какие обещания выполнит".

Сравнение с Трампом

Как отмечает издание, представители союзников и партнеров США "неизбежно сравнивают" Байдена с Трампом. По оценке газеты, для некоторых официальных лиц это является "намеренным оскорблением". В качестве примера в материале приводятся заявления, с которыми глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил в сентябре. Комментируя споры между США и Францией, касающиеся разрыва контрактов с Австралией по подлодкам, Ле Дриан тогда отметил, что сложившаяся ситуация "напоминает времена Трампа".

Для тех стран, в отношении которых политика США по-настоящему изменилась, таких как Саудовская Аравия, лишившаяся привилегированного положения, которое она имела при администрации Трампа, Байден является отстраненным, что вызывает у них тревогу, констатирует газета, вместе с тем отмечая, что многим странам он хорошо знаком, что их обнадеживает.

В статье, в частности, приводятся слова главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна. "Президент Байден является более осторожным человеком, - отметил он. - Если обратить внимание на его прошлые заявления относительно Корейского полуострова, он проявлял очень разумный подход к тому, как мы можем мирно решить корейский вопрос".

По словам опрошенных изданием лиц, многие чиновники в странах из числа союзников США "выразили разочарование" решением Байдена о выводе сил из Афганистана. Как констатируется в материале, "некоторые узнали об этом из американских СМИ до того, как их проинформировали официально". "Это оставляет неприятный осадок в НАТО, - отметил европейский представитель высокого ранга. - Некоторые говорят, что он должен был лучше справиться с этим. Но американская администрация всегда действует в американских интересах. Никого не должно это удивлять. Люди думали, что Байден будет противоположностью Трампу, но он все равно президент США".

"Справедливым будет сказать, что имелся широкий круг союзников, которые бы предпочли иную политику [со стороны США]", - приводится в материале слова сотрудника администрации Байдена относительно того, как восприняли другие страны действия Вашингтона в Афганистане.