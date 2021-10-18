Грузия и США подпишут соглашение о партнерстве в сфере обороны

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. США и Грузия подпишут соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии во время начавшегося официального визита в Тбилиси министра обороны США Ллойда Остина. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Секретарь обороны США Ллойд Остин уже в Грузии. Главу Пентагона в тбилисском международном аэропорту встретил министр обороны Грузии [Джуаншер Бурчуладзе]. <...> Запланировано подписание соглашения между Министерством обороны Грузии и Департаментом обороны США, целью которого является усиление обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии", - сказано в сообщении.

Остин и Бурчуладзе также проведут встречу наедине, после чего сделают совместное заявление для СМИ. В рамках визита министр обороны США встретится и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он также планирует посетить одну из военных баз Грузии.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.