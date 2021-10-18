В Женеве стартовал шестой раунд дискуссий по конституционной реформе в Сирии

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Шестой раунд дискуссий по конституционной реформе в Сирии стартовал в понедельник в женевской штаб-квартире ООН после девятимесячного перерыва. Заседание малой группы Конституционного комитета, состоящей из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества) продлится, как ожидается, не менее недели.

В понедельник утром в женевский Дворец Наций прибыли все три делегации, передает корреспондент ТАСС с места события.

Как заявил накануне на брифинге для журналистов в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, внимание будет уделено конституционным принципам по четырем направлениям, по которым делегации подготовили свои предложения. Кроме того, по его словам, сопредседатели Конституционного клмитета Ахмед Кузбари (от правительства) и Хади аль-Бахра (от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам), с которыми Педерсен провел в воскресенье встречу, согласились, что малая группа приступит в ходе нынешнего раунда к разработке проекта конституционной реформы страны. Педерсен выразил надежду на достижение прогресса в работе малой группы, призвав ее участников "серьезно работать в течение этой недели".

Пятый раунд заседаний малой группы Конституционного комитета Сирии, состоявшийся в январе, закончился безрезультатно.

Всего в состав комитета входят 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.