Лукашенко заявил, что Запад нацелен на смену власти в Белоруссии

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства нацелены на смену власти в республике, для чего задействуют санкции, финансируют акции протеста и экстремизм.

"Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить", - сказал он в понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов.

По словам президента, которые приводит агентство БелТА, "задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм, терроризм". "Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - подчеркнул он.