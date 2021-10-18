Оппозиционер Жозе Мария Невеш победил на президентских выборах в Кабо-Верде

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции и бывший премьер-министр Жозе Мария Невеш победил на состоявшихся в Кабо-Верде 17 октября президентских выборах. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на опубликованные избирательной комиссией островного государства Западной Африки предварительные результаты.

Согласно им, Невеш набрал 51,5% голосов избирателей после подсчета результатов в 97% избирательных участков. Его основной конкурент - представитель правящей партии Карлуш Вейга - получил 42,6% голосов. Явка избирателей составила 48,3%. В избирательные списки были внесены 398 тыс. человек.

AFP передает, что Вейга уже выступил по национальному телевидению и поздравил своего соперника с победой. Между тем избирательная комиссия еще должна официально подтвердить результаты и объявить Невеша новым главой государства.

Для избрания президентом кандидату необходимо получить в первом туре 50% плюс один голос избирателей, принявших участие в выборах. Невеш был одним из семи кандидатов, внесенных в бюллетени на нынешних президентских выборах. Действующий президент Кабо-Верде Жоржи Карлуш Фонсека не выставлял свою кандидатуру, так как уже дважды избирался главой государства, а действующая конституция не допускает избрания на третий срок.

Кабо-Верде является парламентской республикой. Премьер-министр, который назначается главой государства после консультаций с парламентом, имеет широкие исполнительные полномочия. В свою очередь президент выступает в качестве верховного арбитра при спорах между различными ветвями власти и является верховным главнокомандующим. Срок действия президентского мандата составляет пять лет.