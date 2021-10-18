ЕС продлил санкции в отношении ИГ и "Аль-Каиды" до конца октября 2022 года

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. Совет ЕС продлил действие санкционного режима в отношении террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), а также связанных с ними лиц, организаций и предприятий до 31 октября 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

Ограничительные меры, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов, действуют в отношении шести лиц. В заявлении подчеркивается, что гражданам и организациям из стран ЕС запрещено предоставлять этим людям деньги и какие-либо экономические ресурсы.

Как отмечают в Совете ЕС, нынешний санкционный режим позволяет Брюсселю вводить адресные ограничения против тех, кто совершает теракты или подстрекает к ним, а также оказывает поддержку террористам, включая помощь ИГ, "Аль-Каиде" и связанным с ними структурами в вербовке новых членов.

Антитеррористический черный список ЕС против ИГ и "Аль-Каиды" является одним из самых коротких среди санкционных перечней, введенных ЕС за последнее десятилетие.