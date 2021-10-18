В Никарагуа заявили о поддержке Белоруссии в противодействии западным санкциям

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Никарагуа окажет необходимую поддержку Белоруссии в ее противодействии санкциям западных стран. Об этом заявил в понедельник прибывший в Минск с официальным визитом министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес после переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"Никарагуа выражает свою полную поддержку и солидарность Беларуси в отношении тех односторонних агрессивных мер, которые применяются к стране со стороны западных стран, будем оказывать поддержку правительству, народу", - сказал глава МИД Никарагуа.

Он сказал, что стороны договорились продолжить совместную работу "по консолидации усилий в международных организациях, на международных площадках и совместно противодействовать агрессивным действиям западных стран, США" в целях укрепления двух стран и защиты их интересов и права на самоопределение.

Макей в свою очередь отметил, что Белоруссия и Никарагуа договорились о продолжении тесного взаимодействия на площадках международных организаций "в непростых условиях нарастающего внешнего давления" на оба государства. "Мы с вами небольшие страны, у нас нет больших геополитических притязаний и амбиций, поэтому очень важно в этом плане быть лояльными друг другу, быть надежными партнерами в отношении друг друга", - сказал белорусский министр. По его словам, Белоруссия и Никарагуа хотят, чтобы их народы "жили в мире и спокойствии", чтобы обе страны "жили в мире и чтобы никто не мешал" им развиваться так, как они того хотят.

В ходе состоявшихся переговоров, сообщил Макей, стороны наметили отдельные конкретные шаги по расширению торгово-экономических связей между странами. "Мы готовы к организации поставок в Никарагуа пассажирской, грузовой техники, а также участию белорусских предприятий в реализации инфраструктурных проектов в этой стране. Беларусь также считает перспективным сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольствием", - отметил глава МИД Белоруссии.

Его коллега из Никарагуа передал приглашения Макею и президенту Белоруссии Александру Лукашенко посетить эту страну.