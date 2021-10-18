Киев получил новую партию военной помощи от США

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Вторая партия международной технической помощи от правительства США прибыла на Украину. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В ночь с 17 на 18 октября на Украину прибыл очередной груз международной технической помощи от правительства США. Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента [Украины] Владимира Зеленского в США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ближайшее время ожидается поступление третьей партии помощи от правительства США, добавили в Минобороны. "Общая сумма материальных средств от США Украине по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, составляет $60 млн. Она предоставляется дополнительно к ранее согласованному объему в $250 млн", - напомнили в ведомстве.

10 октября на Украину прибыла первая партия помощи, которая включала боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает $2 млрд.