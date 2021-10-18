Глава МИД Гвинеи-Бисау подтвердила участие президента страны в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало будет присутствовать на втором саммите Россия - Африка, намеченном на 2022 год. Об этом сообщила в понедельник глава МИД республики Сузи Карла Барбоза на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я хотела бы подтвердить, что его превосходительство Умару Сисоку Эмбало будет присутствовать на втором саммите Россия - Африка. Россия - очень важный партнер, о которым мы никогда не можем забыть. Мы также никогда не можем забыть о ваших инициативах. Я убеждена, что Гвинея-Бисау будет представлена на самом высоком уровне", - сказала она.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Второй саммит, намеченный на 2022 год, должна принять африканская сторона.