Премьер Польши предостерег европейских лидеров от трансформации ЕС в руководящий центр

ВАРШАВА, 18 октября. /ТАСС/. Европейский союз из сообщества равных и суверенных государств постепенно трансформируется в центр принятия решений без опоры на демократические механизмы. Об этом заявил в опубликованном в понедельник на официальном сайте польского правительства письме главам государств и правительств ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

С этим посланием глава польского правительства решил обратиться в связи с недавним решением Конституционного суда Польши, констатировавшего несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики, а также в связи с разговорами о возможном о Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit. На фоне происходящего Моравецкий заверил партнеров в ЕС, что "Польша остается лояльным членом Европейского союза".

"В то же время, однако, я хочу вызвать в вас озабоченность и обратить ваше внимание на чрезвычайно опасное явление, которое угрожает будущему нашего союза. Я имею в виду постепенное превращение ЕС в организацию, которая перестанет быть альянсом свободных, равных и суверенных государств и станет единым, централизованно управляемым организмом, управляемым институтами, лишенными демократического контроля со стороны граждан европейских стран", - написал премьер-министр, призвав выслушать польские аргументы.

"К сожалению, сегодня мы имеем дело с очень опасным явлением, когда некоторые институты Европейского союза узурпируют полномочия, которыми они не обладают в соответствии с договорами, и навязывают свою волю государствам-членам, - указал глава польского правительства. - Это особенно очевидно сегодня, когда наблюдаются попытки использовать финансовые инструменты для этой цели". "Без какой-либо правовой основы, имеет место попытка заставить государства-члены делать то, что им говорят институты ЕС, независимо от того, есть ли у них законное основание для таких приказаний", - написал Моравецкий, назвав такую практику неприемлемой и опасной для продолжения существования Евросоюза, так как она ослабляет всех его членов.

"Евросоюз силен именно благодаря силе его членов. Их ослабление путем подчинения неограниченной на практике власти, централизованно управляемым институтам, лишенным демократического контроля, может фактически привести к полному отрыву механизмов принятия решений от воли граждан, выраженной, в частности, в демократических выборах, и преобразовать ЕС в организацию, которая противоречит нашим общим ценностям - свободе, демократии, равенству, верховенству закона, плюрализму, отсутствию дискриминации, терпимости, справедливости и солидарности", - написал премьер-министр Польши.