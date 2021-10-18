Ереван ожидает, что Совет Европы окажет давление на Баку для возвращения армянских пленных

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Армения ожидает, что Совет Европы окажет давление на власти Азербайджана с целью возвращения на родину армянских военнопленных и других лиц. Об этом в понедельник заявил министр юстиции республики Карен Андреасян.

"Министр Андреасян заявил, что Армения ожидает от Совета Европы четкую позицию по вопросу Азербайджана и оказание давления на эту страну для возвращения на родину армянских военнопленных и других гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам встречи его главы с группой докладчиков по демократии Комитета министров Совета Европы и постоянным представителем Швеции при Совете Европы Мартеном Энбергом.

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что их возвращение является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.