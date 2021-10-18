Протестующие в Судане требуют отставки правительства

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Полиция Судана применила в понедельник слезоточивый газ против участников акций протеста, требующих отставки правительства Абдаллы Хамдука. Как передает телеканал Al Hadath, сотни человек пытаются блокировать здание Совмина, добиваясь его роспуска.

Суданская полиция выставила кордоны безопасности, пытаясь не допустить штурма протестующими здания. В настоящее время там проходит заседание правительства.

Лояльные военным силы уже не первый день выходят на акции протеста в Хартуме, недовольные проводимой гражданскими силами политикой, считая, что неэффективный кабинет министров не делает ничего для улучшения экономического положения суданцев.

После свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира в 2019 году суданцы были полны надежд, что теперь страна быстро победит нищету, коррупцию и бесправие. Однако спустя два с половиной года стало очевидно, что Судану, который на протяжении многих лет жил в условиях внутренних распрей, междоусобиц и вооруженных конфликтов, не удастся быстро преодолеть тяжелейший политико-экономический кризис. Темпы проведения реформ не устраивают суданцев, которые не стали жить лучше, несмотря на ряд преобразований. В минувшую пятницу Хамдук обнародовал дорожную карту по снижению растущей напряженности между возглавляемым им гражданским правительством и военными, заявляя, что только на основе диалога, а не "личных трений и рефлексов", можно добиться желаемых результатов. Однако уже в субботу на улицы Хартума вышли протестующие против правительства, которое два последних года пытается выстроить баланс в отношениях между военными и гражданскими силами.

За последние семь десятилетий суданская армия предприняла почти два десятка попыток государственного переворота, три из которых были успешными. Последняя из них была предпринята в конце сентября сторонниками аль-Башира.