Спикер Рады считает необходимым вернуться к вопросу отмены сезонного перевода часов

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украинские власти должны вернуться к рассмотрению вопроса отмены сезонного перевода стрелок часов и внедрения понятия единого киевского времени. Об этом в понедельник на брифинге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Я думаю, что после того, как в конце октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята, но в соответствии с решениями Европейского союза, где также высказались за отказ от перевода часов. Но самое главное в том, что она должна быть поднята, учитывая основной фактор, который этому [переходу] противоречит - это биологические ритмы и здоровье граждан Украины", - сказал председатель парламента. По его мнению, сезонный перевод часов "никакой логично доказанной экономии, кроме повреждения биоритмов и здоровья человека" не принес.

Стефанчук стал автором законодательной инициативы об отмене летнего времени на Украине и, соответственно, выходе страны из московского часового пояса навсегда. Соответствующий документ, который носит название "Об исчислении времени на Украине", он подготовил еще в прошлом году. Законопроект предполагает отмену сезонного перевода часов и внедряет понятие единого киевского времени, которое должно на час отличаться от московского и действовать в том числе на территориях, которые Украина считает своими, то есть в российском Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР соответственно).

Первое чтение документ успешно прошел в парламенте 3 марта. Его окончательное принятие воспрепятствовало бы переводу в ночь на 28 марта стрелок часов на Украине на час вперед, что раз в год страну приводит к совпадению с московским часовым поясом. Однако 19 марта законопроект не набрал необходимого количества голосов и был отправлен на повторное второе чтение.

На Украине действует сезонный перевод часов дважды в год. На летнее время, на час вперед, страна переходит в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, - в последнее воскресенье октября. В ДНР и ЛНР действует московское время, республики не переводят стрелки часов. В Республике Крым с 2014 года, когда произошло воссоединение полуострова с Россией, также действует московское время.