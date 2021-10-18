ЛНР требует провести 19 октября экстренное заседание подгруппы по безопасности

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) требует созвать 19 октября внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию в Донбассе, посвященное вопросу освобождения ее офицера в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД республики.

Как заявили в дипведомстве, действия Украины ставят под угрозу всю архитектуру безопасности в Донбассе в целом. "В этой связи нами инициировано проведение экстренного внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности на 19 октября в 13 часов с целью выработки решения по вопросу о незамедлительном освобождении и возврате нашего наблюдателя как необходимом шаге по восстановлению доверия, а также поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК Донецка и Луганска на линии соприкосновения в дальнейшем", - указывается в тексте.