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На Гаити началась общенациональная забастовка

Улицы столицы республики Порт-о-Пренса пусты, магазины, школы и другие общественные учреждения закрыты, сообщает Reuters

ГАВАНА, 18 октября. /ТАСС/. Работники общественного транспорта и сферы услуг в Гаити начали в понедельник общенациональную забастовку по причине роста насилия, похищений людей и ситуации с безопасностью в стране в целом. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, улицы столицы республики Порт-о-Пренса пусты, магазины, школы и другие общественные учреждения закрыты. Позже планируется проведение манифестации с требованием к властям усилить меры по обеспечению безопасности в Гаити.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.

В частности, в субботу в Порт-о-Пренсе злоумышленники похитили 17 христианских миссионеров из США и Канады. Также в понедельник новостной портал "Аити либр" сообщил об обстреле вооруженными бандами кортежа премьер-министра Гаити Ариэля Анри, когда он направлялся на памятную церемонию в честь 215-й годовщины убийства национального героя республики Жан-Жака Дессалина.

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