ЕС и Иран пока не планируют переговоров по ядерной сделке, но готовы оживить соглашение

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз и Иран не планируют переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ближайшие дни, но полны решимости оживить это соглашение. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Все полны решимости вернуть СВПД, поэтому мы работаем усердно, чтобы вернуться в Вену. Кто-то был убежден, что в четверг будет встреча, но нет, не будет никакой встречи", - сказал он.