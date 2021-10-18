Литва призвала ЕС закрыть воздушное пространство Белоруссии для коммерческих полетов

ВИЛЬНЮС, 18 октября. /ТАСС/. Литва считает необходимым обсудить вопрос объявления Евросоюзом воздушного пространства Белоруссии закрытым для коммерческих авиарейсов стран - членов сообщества. Об этом в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге заявил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Гибридная атака против ЕС, предпринятая белорусским режимом, является веским основанием для того, чтобы объявить воздушное пространство этой страны закрытым для коммерческих рейсов компаний гражданской авиации", - приводятся в сообщении слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

Причиной такой меры является, по оценке Ландсбергиса, использование авиарейсов в Белоруссию для доставки нелегалов, которых белорусские власти затем якобы направляют к границам стран - членов ЕС. "Белоруссия продолжает организацию незаконного перехода внешней границы ЕС, [для чего] заключает соглашения о новых направлениях авиационного сообщения с компаниями третьих стран", - утверждал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.