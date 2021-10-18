СМИ: премьер-министр Мали назвал слухами переговоры его страны с ЧВК "Вагнер"

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Глава временного правительства Мали Чогель Кокалла Маига назвал не более, чем слухами сообщения СМИ о переговорах его страны с ЧВК "Вагнер". Такое заявление он сделал в интервью французской газете Le Monde, опубликованном на сайте издания в понедельник.

"Об этом говорят французские СМИ, - ответил он на вопрос о том, велись ли переговоры с ЧВК "Вагнер". - У нас нет связей с этой компанией. На данный момент это слухи". По его словам, если Мали "заключит соглашение с какой-либо страной", оно "будет обнародовано". "Не надо нам предъявлять беспочвенных обвинений", - подчеркнул он.

Премьер напомнил, что у Мали есть соглашение с Россией на покупку военной техники. "У нас есть соглашение с Россией, в рамках которого мы покупаем военную технику, мы ее недавно получили, и мы просим российских инструкторов обучить наших военных", - пояснил Маига.

"Мы ведем переговоры с Россией, мы этого не скрываем, - продолжил он. - Мы ищем все средства и участия других государств с тем, чтобы нам помогли обеспечить безопасность нашего народа".

В конце сентября министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли предупредила власти Мали о том, что страна "изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества", если прибегнет к услугам наемников. В Париже ранее неоднократно подвергали критике возможность размещения в Мали ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с пребыванием французского воинского контингента в африканской стране.