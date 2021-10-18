Глава ЛНР потребовал от Украины освободить похищенного представителя республики

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник потребовал от Украины освободить похищенного киевскими силовиками сотрудника представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Требуем от Украины незамедлительно освободить нашего представителя в СЦКК и вернуть его в республику без каких-либо уловок и условий", - говорится в заявлении Пасечника, распространенном в понедельник агентством Луганскинформцентр. Глава ЛНР призвал Германию, Россию и Францию оказать влияние на Украину в рамках "нормандской четверки". "Призываем государства нормандского формата, гарантов выполнения минских соглашений, образумить Киев с тем, чтобы не допускать подобных инцидентов", - заявил Пасечник.

Он также призвал ОБСЕ оказать содействие в освобождении представителя республики в СЦКК. "Если ОБСЕ действительно намерена способствовать мирному диалогу, то требуем от них вмешаться и оказывать давление на Украину до тех пор, пока не будет освобожден наш представитель в СЦКК. На вас с надеждой смотрят миллионы людей, ставших заложниками вооруженного конфликта, и ждут от вас честного и непредвзятого отношения к происходящему", - обратился глава ЛНР к представителям ОБСЕ.

Пасечник назвал захват украинскими силовиками наблюдателя ЛНР в СЦКК "вопиющим прецедентом, нарушающим не только нормы международного права, но и ранее достигнутые договоренности в минском процессе", который "обнуляет уровень доверия к любым обещаниям Киева". "До конца недели мы надеялись, что Украина одумается и вернет нашего представителя, рассчитывали на активное содействие ОБСЕ. Но этого не произошло", - отметил глава ЛНР.

"Не только действия Украины вызывают наш протест и непонимание. Нам сложно найти объяснения целому ряду действий (бездействия) и выводов Мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавил Пасечник. По его мнению, невозможно понять отсутствие своевременной и должной реакции от наблюдателей ОБСЕ на захват заложника.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Украинская делегация в Контактной группе сообщила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить Косяка, Пасечник заявил, что до его освобождения продолжение диалога с Киевом в рамках минского формата представляется бессмысленным.