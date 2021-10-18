МВД Белоруссии предложило лишать гражданства уехавших за границу оппозиционеров

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии считает возможным лишать гражданства тех, кто уехал за границу и занимается оппозиционной деятельностью. Такую позицию изложил начальник отдела Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский в опубликованном в понедельник интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", - отметил представитель МВД.

Он напомнил, что в июне нынешнего года вступили в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми иностранцы, получившие гражданство Белоруссии, могут его утратить, если по приговору суда будут признаны виновными в совершении ряда преступлений - экстремистской, террористической направленности либо причиняющих тяжкий вред интересам государства. "Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", - сказал Орловский.