Главный редактор газеты Bild Юлиан Райхельт снят с должности

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Германский медиаконцерн Axel Springer освободил от должности известного своей антироссийской позицией главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Axel Springer.

"Axel Springer SE немедленно освободил главного редактора Bild Юлиана Райхельта от выполнения его обязанностей. На основании публикаций в СМИ в последние дни компания получила новое представление о текущем поведении Юлиана Райхельта", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что данная информация была внимательно изучена Axel Springer. "Совет директоров узнал, что Юлиан Райхельт абсолютно не разделял личное и профессиональное даже после завершения процедуры юридического сопровождения и корпоративного регулирования весной 2021 года и сказал правлению неправду об этом", - подчеркивается в заявлении Axel Springer.

Никаких обвинений в сексуальных домогательствах или сексуальном насилии против Юлиана Райхельта никогда не поступало. В то же время поступали сообщения о его взаимных любовных отношениях с сотрудницами газеты Bild и о превышении служебных полномочий в этом контексте. Были доказаны и признаны предыдущие отношения главреда с сотрудницей издания. Однако, были ли предоставлены какие-либо профессиональные льготы именно этой работнице, остается спорным.

Новым редактором издания Bild станет 37-летний Йоханнес Бои. В настоящее время он занимает пост главного редактора германской газеты Welt am Sonntag. До прихода в Axel Springer в 2017 году Бои работал корреспондентом и редактором в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, а также занимался разработкой и управлением предложениями платного контента издания.