Белый дом: США ясно дали понять свои опасения относительно военных разработок КНР

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ясно дали понять свои опасения "относительно военных возможностей, к которым продолжает стремиться КНР". Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения об испытании Китаем гиперзвукового оружия.

Как отметила Псаки, ранее схожий вопрос задавался министру обороны США Ллойду Остину и он, по словам представителя Белого дома, "ответил на него". "Я не буду комментировать конкретное сообщение, я могу лишь сказать то, что будет повторять его [Остина] слова: в целом мы ясно дали понять свои опасения относительно военных возможностей, к которым продолжает стремиться КНР. Мы были последовательны в нашем подходе применительно к Китаю: мы приветствуем жесткую конкуренцию, но мы не хотим, чтобы эта конкуренция перешла в конфликт. Конечно, это то, что мы передаем [Пекину] и в частном порядке", - продолжила.

В субботу британская газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США и ряда азиатских стран сообщила, что в августе Китай с помощью ракеты-носителя осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие. В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин в том месяце испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

По его словам, испытания проводились для подтверждения технологии повторного использования космического корабля. Чжао Лицзянь подчеркнул, что эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. Он отметил, что многие другие страны и компании ранее уже испытывали подобные аппараты.