США не будут участвовать во встрече в московском формате по Афганистану

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах по Афганистану, которые состоятся в Москве позднее на этой неделе. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы не будем участвовать в московских переговорах", - сказал он. При этом пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон считает "эффективным и конструктивным" формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан). "Мы с нетерпением ждем того, чтобы принять участие в этом форуме в дальнейшем, но мы не можем принять участие [во встрече] на этой неделе. <...> Просто на этой неделе нам сложно в нем участвовать с точки зрения логистики", - добавил Прайс.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли США в будущем принять участие в переговорах в формате расширенной "тройки". "Верно", - сказал он. "Формат расширенной "тройки", в том числе [мероприятия в этом формате], которые Россия принимала в прошлом, были конструктивным форумом, поэтому мы будем взаимодействовать с нашими партнерами по этому формату в дальнейшем", - подытожил пресс-секретарь Госдепа.

12 октября спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов проинформировал о том, что встреча государств расширенной "тройки" по Афганистану состоится в Москве перед заседанием московского формата, которое намечено на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

На предстоящей в Москве встрече ожидается и делегация от движения "Талибан" (запрещено в РФ), которая приглашена в качестве представителя временного правительства Афганистана.