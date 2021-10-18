Боррель спросил грузинскую журналистку, в какую сторону идет Грузия по пути евроинтеграции

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель поинтересовался у грузинской журналистки в каком направлении движется Грузия на пути интеграции в ЕС. Таким вопросом он ответил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге на вопрос журналистки из Грузии, попросившей его прокомментировать прогресс, достигнутый Тбилиси на этом пути.

"Прогресс достигнутый Грузией? В направлении чего?", - ответил Боррель вопросом на вопрос. После чего добавил, что в рамках дискуссии о подготовке саммита государств программы Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 15 декабря министры иностранных дел ЕС в понедельник "не обсуждали ничего конкретного по Грузии".

Боррель также добавил, что ЕС, в целом, "остается вполне привержен идее расширения, она обсуждалась, на этом пути есть сложности, но мы нацелены их преодолевать".