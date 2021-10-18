Зеленский заявил, что на Украине готовится "трансформация энергобезопасности"

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет проведена "трансформация энергобезопасности".

"Мы будем готовить трансформацию энергетической безопасности Украины и в ближайшее время покажем ее людям", - отметил он в понедельник в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о планах Киева по истечении контракта о транзите газа РФ через Украину.

В сентябре генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон заявлял, что Киев хотел бы заключить контракт на транзит газа через ее территорию немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". По его словам, это будет гарантией того, что транзит топлива через Украину сохранится.