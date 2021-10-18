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Пандемия COVID-19

Министр юстиции Латвии предложил передать военным управление санитарным кризисом

Кризис следует рассматривать как военное положение, заявил Янис Борданс

РИГА, 18 октября. /ТАСС/. Управление кризисом в Латвии, возникшим из-за распространения коронавируса, необходимо передать экспертам из вооруженных сил. С такой инициативой в понедельник выступил министр юстиции республики Янис Борданс.

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Как сообщает пресс-служба Новой консервативной партии, которую представляет Борданс, возможности правительства ограничены предстоящими осенью будущего года выборами в Сейм (парламент), в результате чего совет по кризисному управлению испытывает трудности в принятии решений, которые должны служить долгосрочным интересам граждан Латвии.

В связи с этим министр юстиции предложил передать управление санитарным кризисом экспертам из вооруженных сил. "Смертей может быть больше, чем на войне, нет места нерешительности и гонке за рейтингами. Чтобы выиграть любую войну, мы должны быть готовы к потерям и верить в наши цели. В настоящее время нет ни того, ни другого", - указал он.

По его мнению, санитарный кризис следует рассматривать как военное положение, поэтому им должны заниматься обученные и надежные профессионалы, не зависящие от рейтингов и руководившие настоящими военными операциями. "Пандемия вызвала раскол в нашем обществе, какого я никогда раньше не видел. Но вирус принес не только страдания, потери, боль и сомнения многим семьям, пандемия ясно показала, кто есть кто в правительстве. Кто принимает ответственные решения, а для кого главное состоит в переизбрании", - отметил министр.

"Мы понимаем боль семей, пострадавших от кризиса, и наших героических медиков и делаем все возможное, чтобы уменьшить разрушительные последствия этой ситуации", - подчеркнул он. Политик также считает, что нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы власти еще летом приняли законопроект об обязательной вакцинации определенных групп общества.

Теги
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