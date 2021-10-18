США вновь призвали КНДР к встрече без предварительных условий

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы к контактам с КНДР без предварительных условий. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, выступая на заседании Первого комитета Совета Безопасности ООН по разоружению.

"Мы готовы к взаимодействию с КНДР ради полной денуклеаризации Корейского полуострова и для этого предложили провести контакты без предварительных условий", - сказал он.

14 октября представитель Госдепартамента США Нед Прайс отмечал, что США направили Пхеньяну некие "конкретные предложения" к предстоящей встрече, однако пока так и не получили ответа на свою инициативу.