Зеленский выступил против запрета фильмов с участием актеров, попавших под санкции

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский высказался против запрета на показ в стране любимых зрителями старых фильмов из-за участия в них актеров, попавших под санкции на Украине за высказывания, не совпадающие в позицией нынешних киевских властей. Об этом Зеленский, который до избрания президентом был известным на Украине и в России актером и продюсером, заявил в показанном в понедельник интервью украинскому телеканалу ICTV.

"Как поступить с фильмом, где есть, например, [актриса Лия] Ахеджакова, которая снималась в советском фильме, которая там стоит рядом с актером, который запрещен [на Украине], а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата, что фильм был снят 30 лет назад <...>?", - утверждает Владимир Зеленский. "Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны", - заявил Зеленский. Однако он поддержал санкции против российского актера Михаила Пореченкова, введенные из-за поездки в неподконтрольную Киеву часть Донбасса.

"Я считаю, что так нельзя, знаете, в отношении всех одинаковые санкции", - сказал Зеленский. Президент Украины привел в качестве примера сериал "Сваты", созданный студией "Квартал 95", одним из основателей которой он является. Зеленский пояснил, что одному из снимавшихся в фильме актеров было на три года запрещено посещать Украину из-за его высказываний в отношении Крыма. Она заявил, что считает правильными эти санкции, но назвал неправильным решение о запрете на показ сериала "Сваты" на Украине, которое было отменено благодаря усилиям юристов "Квартала 95".

В августе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку телеканалу "Интер" за показ фильмов с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. По данным регулятора, в эфире "Интера" были продемонстрированы картины "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина, "Узник замка Иф" (1988) с Михаилом Боярским, "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым, "По семейным обстоятельствам" (1978) с Евгением Стебловым, "Большая перемена" (1973) с Валентиной Талызиной. Эти артисты внесены в черный список украинского Минкульта за посещение Крыма, участие в съемках на полуострове и за участия в "пропагандистских мероприятиях РФ".

Это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения. В ходе предыдущего мониторинга эфира телеканала регулятор зафиксировал демонстрацию пяти фильмов, которые нельзя показывать на Украине. Это "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Гостья из будущего" (1984), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" (1986) и "Место встречи изменить нельзя".