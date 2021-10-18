Зеленский пообещал перезапустить в ближайшие недели Конституционный суд Украины

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели состоится перезапуск Конституционного суда (КСУ).

"Относительно Конституционного суда. Будет перезагрузка Конституционного суда, как только будет восстановлен состав судей. Мы ждали от Верховной рады их представителей. Этого не произошло. В ближайшие недели это произойдет, обязательно. И будет потом проголосован закон о КСУ", - рассказал в понедельник Зеленский в интервью каналу ICTV.

В августе Зеленский своим указом утвердил положение о проведении открытого конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины по президентской квоте. Конкурсная комиссия должна разместить на веб-сайте официального интернет-представительства президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, и затем обеспечить проведение конкурса.

Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть от президента, Верховной рады и съезда судей страны.

Конституционный кризис

Осенью прошлого года на Украине начался конституционный кризис, после того как 27 октября КС признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию Зеленского, который назвал это решение угрозой для нацбезопасности. Позже Верховная рада утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля, а суд запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

27 марта этого года Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Тупицкий подал иск об обжаловании этого решения, который 5 апреля был принят к рассмотрению Верховным судом. Для рассмотрения этого вопроса на 12 апреля КС созвал специальное пленарное заседание, однако суд в назначенный день не смог собрать кворум.