В Японии начинается избирательная кампания на выборах в нижнюю палату парламента

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания на выборах в ключевую нижнюю палату парламента Японии начинается во вторник на территории страны. Само голосование состоится 31 октября.

Уверенным фаворитом предвыборной гонки считается правящая Либеральная-демократическая партия (ЛДП). По данным опроса телеканала NHK, за ее кандидатов готовы проголосовать 38,8% жителей страны. Еще 3,9% участников опроса телеканала заявили о намерении отдать свой голос за партию "Комэйто", партнера ЛДП по правящей коалиции. Между тем 6,6% японцев выразили поддержку главной оппозиционной Конституционно-демократической партии. Кроме того, 2,8% респондентов отдали предпочтение Коммунистической партии, 2,3% - Партии японского возрождения и 1% - Народно-демократической партии. При этом 36,2% избирателей заявили, что пока не определились со своим выбором.

Участники кампании будут бороться за 465 депутатских кресел нижней палаты. Обладатели 289 из них будут определены по итогам голосования за конкретного кандидата в одномандатных округах, еще 176 будут избраны на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах Японии. Между тем правящая коалиция во главе с ЛДП сейчас обладает большинством в нижней палате - ей принадлежит 305 из 465 мандатов. За ней следует Конституционно-демократическая партия со 112 депутатами. Члены Коммунистической партии занимают двенадцать кресел, одиннадцать принадлежит Партии японского возрождения, десять - Народно-демократической партии. Остальные мандаты распределены между незначительными партиями либо считаются вакантными.

В случае победы ЛДП и правительство заручатся поддержкой населения и смогут приступить к осуществлению озвученных ранее мер по восстановлению экономики Японии, которая пострадала от пандемии коронавируса. В первую очередь новый премьер Фумио Кисида намерен приложить усилия по поддержке бизнеса и малоимущих, а также с целью усиления среднего класса и стимулирования потребления. Кроме того, глава правительства заявлял о необходимости укрепления оборонных возможностей страны.