Президент Боливии заявил, что не боится покушений

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет бежать от опасностей и не испытывает страха после того, как стало известно о подготовке покушения на его жизнь в 2020 году.

"Мы никогда не станем бежать от опасности, потому что нечистая совесть гораздо страшнее врага, который ищет способ уничтожить нас, в том числе физически! <…> Мы не боимся", - написал глава государства в Twitter.

В понедельник Министерство внутренних дел Боливии сообщило, что противники Арсе готовили на него покушение с участием наемников, которые позже были задержаны по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Жанин Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.