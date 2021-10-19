Трамп дал показания по делу о нападении его охраны на протестующего в 2015 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник дал показания по делу о нападении его охраны на участника демонстрации у небоскреба Trump Tower в 2015 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой республиканца.

"После нескольких лет судебных тяжб, я был рад возможности рассказать свою версию этой смехотворной истории", - сказал политик, добавив, что данное дело является еще одним примером "безосновательных нападок" на него.

Трамп также заявил, что "когда охрана пыталась провести деэскалацию ситуации, то сама столкнулась с провокациями и насилием от истцов".

На прошлой неделе суд в Нью-Йорке обязал экс-главу Белого дома прибыть в здание Trump Tower в центре Манхэттена, где расположена штаб-квартира группы компаний Trump Organization, и дать показания о действиях своих сотрудников в сентябре 2015 года, когда в ходе немногочисленной демонстрации против риторики миллиардера в отношении мигрантов у здания тогдашний руководитель охраны и советник Трампа Кит Шиллер ударил одного из участников акции по голове и сломал его плакат. В том же году несколько демонстрантов мексиканского происхождения подали в суд иск в отношении действий Шиллера.

По информации телеканала CNN, бывший американский президент отвечал на вопросы под присягой порядка 4,5 часов. Один из адвокатов истцов Бенджамин Диктор сказал, что в ходе опроса Трампа он "отвечал на вопросы именно так, как ожидаешь от господина Трампа, и вел себя в ожидаемой манере", при этом отказался отвечать на вопрос, считает ли он данные республиканцем показания правдивыми.