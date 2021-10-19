Президент Эквадора назначил нового министра обороны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо в понедельник назначил нового министра обороны страны. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

"Генерал Луис Эрнандес возглавит Министерство обороны. Полностью доверяю его способностям и лидерским качествам, продемонстрированным им во время службы. Буду поддерживать его планы по укреплению работы этого государственного ведомства в интересах безопасности страны", - говорится в публикации. Эрнандес - генерал в отставке, участник пограничного вооруженного конфликта между Эквадором и Перу в 1995 году, член конституционной ассамблеи страны 2007-2008 годов. О причинах отставки его предшественника, адмирала Фернандо Даносо, не сообщается.

Как пишет местная газета El Comercio, в ходе церемонии вступления в должность нового главы оборонного ведомства, Лассо указал на обострение проблем в области безопасности. "Это обусловлено несколькими причинами, в том числе наркотрафиком и связанным с ним употреблением наркотиков в школах и колледжах", - цитирует издание главу государства. "Чтобы противостоять этому необходимо, чтобы ВС были более сильными, сплоченными и целеустремленными в выполнении этой задачи", - добавил политик.

В частности Лассо заявил о необходимости о повышения численного состава ВС и улучшения качества их подготовки. Кроме того, по его мнению, те молодые люди, которые после окончания школы не пошли получать высшее образование и не устроились на работу, должны призываться в армию.

Новый министр, пишет издание, также подчеркнул необходимость привлечения армии к обеспечению правопорядка в стране и борьбе с наркотрафиком.