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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 430-450 км

Агентство Yonhap сообщило, что высота полета в наивысшей точке составила 60 км

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Ракета, которую КНДР запустила во вторник, пролетела 430-450 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

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