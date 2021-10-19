СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 430-450 км

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Ракета, которую КНДР запустила во вторник, пролетела 430-450 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.